США призвали СБ ООН поддержать проект санкций против КНДР

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала членов Совета Безопасности ООН выступить с поддержкой американского проекта резолюции о новых санкциях против КНДР. Об этом сообщает «Интерфакс».

В США заявили, что КНДР восстанавливает ядерный полигон для испытаний

Она отметила, что проект резолюции санкций почти доработан. По мнению Томас-Гринфилд, молчание других стран только вдохновляет КНДР на новые ядерные испытания.

Постпред напомнила, что в этом году КНДР провел 17 пусков ракет, из которых три были межконтинентальными.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КНДРСША
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