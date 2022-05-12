США призвали СБ ООН поддержать проект санкций против КНДР
12 мая 202200:54
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала членов Совета Безопасности ООН выступить с поддержкой американского проекта резолюции о новых санкциях против КНДР. Об этом сообщает «Интерфакс».
Она отметила, что проект резолюции санкций почти доработан. По мнению Томас-Гринфилд, молчание других стран только вдохновляет КНДР на новые ядерные испытания.
Постпред напомнила, что в этом году КНДР провел 17 пусков ракет, из которых три были межконтинентальными.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- ВОЗ: Число заражений COVID в мире снизилось за неделю на 12%
- В Чечне назначен новый министр здравоохранения
- Посол РФ: США захлестнула волна русофобии
- США выразили готовность к участию в восстановлении Украины
- В Белгородской области число раненых при обстрелах увеличилось до 6
- Шольц обсудил с Зеленским переговоры о мире с РФ
- Rutube намерен расследовать кибератаку на свой сайт
- В Белгородской области сообщили об одном пострадавшем при обстреле с украинской стороны
- На севере Крыма продлен режим террористической опасности
- S7 отменила полеты на юг России до 24 июня
11 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru