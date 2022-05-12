США призвали СБ ООН поддержать проект санкций против КНДР

Она отметила, что проект резолюции санкций почти доработан. По мнению Томас-Гринфилд, молчание других стран только вдохновляет КНДР на новые ядерные испытания.

Постпред напомнила, что в этом году КНДР провел 17 пусков ракет, из которых три были межконтинентальными.