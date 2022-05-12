В США заявили, что КНДР восстанавливает ядерный полигон для испытаний

Власти КНДР ведут восстановление ядерного полигона для последующих испытаний. Такое заявление сделала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает ТАСС.

По ее словам, КНДР реконструируют полигон.

Томас-Гринфилид также добавила, что разработка проекта резолюции о новых санкциях в отношении КНДР находится на стадии завершения.

Ранее, на прошлой неделе, глава Национальной разведывательной службы Республики Корея Пак Чжи Вон предположил, что Северная Корея может провести ядерные испытания в период между 10 мая и визитом Байдена в Сеул, который намечен на 20-24 мая.





