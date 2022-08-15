США призвали Россию «конструктивно взаимодействовать» по обмену заключенными
Власти США призвали Россию к конструктивному взаимодействию в вопросе обмена заключенными. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, и Бриттни Грайнер, которую обвинили в контрабанде наркотиков.
При этом источники сообщают, что власти РФ настаивают на обмене «два на два», а не «один на два», который предлагает американская сторона.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- США призвали Россию «конструктивно взаимодействовать» по обмену заключенными
- Путин установил в РФ звание «Мать-героиня»
- Минобороны РФ заявило о планируемых Украиной провокациях в зоне ЗАЭС
- Госдеп указал на «единственный способ» восстановить ядерную сделку с Ираном
- ФАС не сочла смену названия сайта Wildberries на «Ягодки» введением в заблуждение
- Британский самолет-разведчик нарушил госграницу России
- Путин назвал глупостью попытки отменить Россию
- Первая ракетка России Касаткина не прошла во второй круг турнира в США
- Трамп заявил о «краже» ФБР его паспортов при обыске в его доме
- Аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток до конца октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru