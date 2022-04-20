США призвали к безопасному выходу мирного населения из Мариуполя

США призвали к безопасному выходу гражданских лиц из украинского Мариуполя. Об этом заявила американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Политик отметил, что решение о безопасности и надежности этого коридора должны принимать власти Украины. Блинкен также добавил, что США помогают в данном вопросу своими оценками и анализом.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМариуполь
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