США призвали к безопасному выходу мирного населения из Мариуполя

США призвали к безопасному выходу гражданских лиц из украинского Мариуполя. Об этом заявила американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.



Политик отметил, что решение о безопасности и надежности этого коридора должны принимать власти Украины. Блинкен также добавил, что США помогают в данном вопросу своими оценками и анализом.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





