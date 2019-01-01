США пригрозили Турции «ответным ударом НАТО» из-за С-400

В США предъявили Турции ультиматум, пригрозив «жёсткими последствиями», если она в течение двух недель не откажется от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники. По их данным, в том случае, если Анкара не откажется от сделки с Москвой и не закупит вместо российских комплексов американские системы противоракетной обороны Patriot, то Вашингтон исключит Турцию из программы F-35 компании Lockheed Martin, передает RT. Это будет «ответным ударом НАТО».

Ранее США пообещали Турции 100 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает Ura.ru.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН назвал позицию США по отношению к своим союзникам из-за покупки ими С-400 недальновидной.

