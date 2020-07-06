США пригрозили Китаю дополнительными санкциями из-за Гонконга
Отношения между США и Китаем обострились из-за закона о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. "Наш интерес заключается в том, чтобы гарантировать Гонконгу обладание высокой степенью автономии, которая была ему обещана», - сообщил генконсул США Хэнском Смитс.
Также он заявил в радиоэфире RTHK, что "Вашингтон изучает возможность введения дополнительных санкций».
Ранее Белый дом ввел экспортные ограничения для Гонконга и ужесточил визовый режим. Также Сенат Конгресса США одобрил законопроект о введении санкций против китайских физических и юридических лиц.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «конфронтацию между США и КНР ещё несколько лет назад можно было прогнозировать, но не на таком уровне, который наблюдается сейчас».
Ранее НСН сообщала, что парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, направленный на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва госвласти и сговора с иностранными силами.
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