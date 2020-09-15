США прервали диалог с Россией по антитеррору

Соединённые Штаты Америки приняли решение прервать сотрудничество по линии антитеррористической деятельности. Диалог по этому направлению приостановлен под выдуманным предлогом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Как уточнил дипломат, за два предыдущих года Москва и Вашингтон сумели провести два раунда переговоров по контртерроризму. После этого контакты были прерваны по инициативе американской стороны без оглашения вразумительных причин.

По мнению Сыромолотова, США не только не хотят полноформатного восстановления отношений с Москвой, но и противодействуют сохранению остающихся контактов по взаимовыгодным направлениям, отмечает Газета.ру.

В американском высшем обществе сейчас преобладает позиция, которая заключается в том, что чем хуже отношения с Россией, тем лучше, констатировал замглавы МИД РФ.

