США поддержали решение Зеленского о блокировке ряда украинских телеканалов

Власти США поддерживают решение Киева о санкциях в отношении украинских телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Об этом в Twitter сообщило американское посольство в Киеве.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввёл ограничения против оппозиционных телеканалов, сообщает RT. Ограничения также коснутся их владельца, депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака. Власти заблокируют активы телекомпаний, ограничат торговые операции, аннулируют или приостановят действие лицензий и прочих разрешений. Каналы прекратили эфирное вещание, однако доступны для просмотра на YouTube.

Диппредставительство отмечает, что американская сторона «поддерживает усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности».

«Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в инфовойне против суверенных государств», — говорится в сообщении.

