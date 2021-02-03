США поддержали решение Зеленского о блокировке ряда украинских телеканалов
Власти США поддерживают решение Киева о санкциях в отношении украинских телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Об этом в Twitter сообщило американское посольство в Киеве.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввёл ограничения против оппозиционных телеканалов, сообщает RT. Ограничения также коснутся их владельца, депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака. Власти заблокируют активы телекомпаний, ограничат торговые операции, аннулируют или приостановят действие лицензий и прочих разрешений. Каналы прекратили эфирное вещание, однако доступны для просмотра на YouTube.
Диппредставительство отмечает, что американская сторона «поддерживает усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности».
«Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в инфовойне против суверенных государств», — говорится в сообщении.
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