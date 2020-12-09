США планируют распространить санкции по Сирии на РФ
9 декабря 202021:38
США планируют распространить санкции по Сирии на иностранные лица. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, соответствующее заявление сделал помощник заместителя госсекретаря Джоел Рэйберн. Он отметил, что расширение санкций на РФ остается «реальной возможностью».
Санкции против Сирии, названные «Закон Цезаря», были приняты в 2019 году президентом США Дональдом Трампом. Под санкции попали около 90 граждан и компаний Сирии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru