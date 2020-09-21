США планируют отреагировать на инцидент с Навальным

США планируют отреагировать на инцидент с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального после получения всех необходимых фактов. Соответствующее заявление американский госсекретарь Майк Помпео сделал в интервью Bild, передает ТАСС.

По словам Помпео, результаты анализов Навального США получат от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в течение ближайших двух недель. Американский чиновник напомнил, что США отреагировали на инцидент с отравлением Скрипалей в Великобритании, поэтому в ситуации с Навальным также намерены принять меры.

Ранее первый генеральный прокурор РФ Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что главной ошибкой России в ситуации вокруг Навального был отказ от возбуждения уголовного дела.

