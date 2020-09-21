США планируют отреагировать на инцидент с Навальным
США планируют отреагировать на инцидент с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального после получения всех необходимых фактов. Соответствующее заявление американский госсекретарь Майк Помпео сделал в интервью Bild, передает ТАСС.
По словам Помпео, результаты анализов Навального США получат от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в течение ближайших двух недель. Американский чиновник напомнил, что США отреагировали на инцидент с отравлением Скрипалей в Великобритании, поэтому в ситуации с Навальным также намерены принять меры.
Ранее первый генеральный прокурор РФ Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что главной ошибкой России в ситуации вокруг Навального был отказ от возбуждения уголовного дела.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 196 / сут.
Умерли
19 489+71 / сут.
Выздоровели
912 тыс.+2 616 / сут.
- В КЧР госпитализированы шесть пострадавших после падения автомобиля в каньон
- Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Байкала
- Помпео: США работают над созданием коалиции против «Северного потока - 2»
- Пашаев отрицает хищение квартиры семьи москвичей
- Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом в истории Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru