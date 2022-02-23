США перебросят 800 военных из Италии в страны Балтии
23 февраля 202200:59
В Пентагоне заявили о переброске из Италии в страны Балтии 800 военных и около 8 истребителей F-35. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что переброска сил состоится до конца текущей недели. Войска разместятся на северо-восточном и юго-восточном флангах НАТО.
Помимо этого, из Германии в Балтийский регион будут направлены 20 вертолетов AH-64, из Греции - 12 вертолетов AH-64.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru