США ожидают продолжения тяжелых боев на Украине

США ожидают продолжения тяжелых боев на территории Украины. Об этом заявили в Пентагоне, передает ТАСС.

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В военном ведомстве США не стали предполагать сроки окончания конфликта, однако отметили, что продолжат поддерживать Украину. Как считают в Пентагоне, самым быстрым завершением военных действий был бы вывод Россией своих войск с украинских территорий.

Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраина
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