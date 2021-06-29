США ограничат авиасообщение с Минском из-за инцидента с Ryanair

Авиасообщение между США и Белоруссией может быть ограничено из-за инцидента с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, решение будет принято во вторник вечером. Минтранс США проводит работу с Госдепартаментом. По имеющимся сведениям, Федеральное управление гражданской авиации США рекомендовало воздушным суднам проявлять крайнюю осторожность при полетах над Белоруссией, однако краткосрочный запрет на полеты, введенный ранее, был снят.

Ранее Минфин США и ЕС ввели санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной для посадки стало сообщение о минировании, оказавшееся ложным. На борту был оппозиционер Роман Протасевич, его задержали. В настоящий момент он находится под домашним арестом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиасообщениеСанкции СШАБелоруссияСША
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