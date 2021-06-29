США ограничат авиасообщение с Минском из-за инцидента с Ryanair
Авиасообщение между США и Белоруссией может быть ограничено из-за инцидента с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, решение будет принято во вторник вечером. Минтранс США проводит работу с Госдепартаментом. По имеющимся сведениям, Федеральное управление гражданской авиации США рекомендовало воздушным суднам проявлять крайнюю осторожность при полетах над Белоруссией, однако краткосрочный запрет на полеты, введенный ранее, был снят.
Ранее Минфин США и ЕС ввели санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной для посадки стало сообщение о минировании, оказавшееся ложным. На борту был оппозиционер Роман Протасевич, его задержали. В настоящий момент он находится под домашним арестом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 616 / сут.
Умерли
135 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+14 697 / сут.
- США ограничат авиасообщение с Минском из-за инцидента с Ryanair
- Песков заявил о снижении интереса россиян к международной повестке
- Песков заявил, что для разрядки в отношениях России и США нужно время
- Путин одобрил закон о защите минимального дохода должников
- Песков считает, что Россия начала выходить из экономического кризиса
- Песков назвал вакцинацию в России добровольной
- Минобороны России пояснило инцидент с нидерландским фрегатом в Чёрном море
- Англия выходит в четвертьфинал Евро-2020, победив на «Уэмбли» Германию
- Минобрнауки рекомендовало вузам провести онлайн-выпускные
- Учредитель компании из Ростова-на-Дону арестован за госизмену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru