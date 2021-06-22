США обвиняют пять человек в незаконном экспорте оружия в РФ
Власти США обвинили пять человек в сговоре с целью нелегального экспорта в Россию военного оборудования; один из подозреваемых является россиянином. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Министерства юстиции США.
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор, чтобы экспортировать в Россию из США приборы ночного видения и тепловизионные прицелы. Если факт правонарушения подтвердится, то задержанные могут быть лишены свободы на срок до 20 лет.
Отмечается, что 59-летняя Елена Шифрина и 55-летний Владимир Придача (об их гражданстве не сообщается) из штата Иллинойс были задержаны в четверг 17 июня. Также подозреваются 45-летний россиянин Борис Полосин и израильтяне Владимир Гохман и Игорь Панчерников.
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