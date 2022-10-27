США не видят подготовки РФ к применению «грязной бомбы» на Украине

Власти США не видят никакой подготовки РФ к использованию «грязной бомбы» или тактического ядерного оружия на Украине. Об этом сообщили в Белом доме, передаёт ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина планирует провокацию с применением «грязной бомбы». С таким утверждением он выступил на встрече с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ, прошедшей в формате видеоконференции.

На Западе задумались о том, что в предупреждениях России об украинских планах взорвать «грязную бомбу» скрывается попытка создать предлог для использования оружия самой.