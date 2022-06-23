США направят Украине новый транш военной помощи на $450 млн

Власти США объявили о выделении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

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Отмечается, что в очередной пакет войдут реактивных систем залпового огня (РСЗО), несколько тысяч артиллерийских снарядов и патрульных катеров.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил о прибытии в страну партии американских РСЗО HIMARS, и поблагодарил за это главу Пентагона Ллойда Остина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСША
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