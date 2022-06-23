США направят Украине новый транш военной помощи на $450 млн

Отмечается, что в очередной пакет войдут реактивных систем залпового огня (РСЗО), несколько тысяч артиллерийских снарядов и патрульных катеров.



Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил о прибытии в страну партии американских РСЗО HIMARS, и поблагодарил за это главу Пентагона Ллойда Остина.



