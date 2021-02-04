США напомнили России о заключенных американцах Уилане и Риде
США призвали освободить заключенных в РФ американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Псаки напомнила, что США поддерживают дипломатические отношения с РФ "на различных уровнях", однако используют возможность обратиться к России напрямую "на волне продления договора СНВ". Представитель США предположила, что освобождение Уилана и Рида позволит двум странам "двигаться дальше по двусторонним вопросам".
Псаки заявила, что руководства Соединенных Штатов часто поднимает вопрос освобождения своих граждан. При этом она не ответила на вопрос, считает ли правительство США задержанных американцев заложниками.
МИД РФ неоднократно отмечало, что Россия не готова обменивать граждан в одностороннем порядке. В министерстве подчеркнули, что Уилан был признан виновным в шпионаже, а Рид обвинялся в нападении на правоохранителей.
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