США начали расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, пишет Газета.ру.
По данным издания The New York Times, его подозревают в нарушении законов о лоббизме. Сообщается, что расследование касается деятельности Джулиани на Украине. По данным издания, он якобы пытался добиться отставки посла Соединенных Штатов в этой стране.
RT поясняет, что следователи намерены установить присутствовали ли нарушения со стороны Джулиани закона о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.
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