США начали расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, пишет Газета.ру.

По данным издания The New York Times, его подозревают в нарушении законов о лоббизме. Сообщается, что расследование касается деятельности Джулиани на Украине. По данным издания, он якобы пытался добиться отставки посла Соединенных Штатов в этой стране.

RT поясняет, что следователи намерены установить присутствовали ли нарушения со стороны Джулиани закона о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

