США на этой неделе не намерены ужесточать антироссийские санкции

Власти Соединённых Штатов Америки не планируют до конца текущей неделе объявлять об ужесточении санкций против России. Об этом сообщила на встрече с журналистами пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Она пояснила, что вашингтонская администрация пока не закончила изучение тех шагов Москвы, которые Вашингтон воспринимает в качестве недружественных. Этим заявлением Псаки фактически опровергла утверждение агентства Bloomberg о том, что данный обзор уже завершён Белым домом.

По словам пресс-секретаря, на завершение соответствующей работы с её начала требуется несколько недель. Дженнифер Псаки также отметила, что санкционные последствия для России могут быть «видимые и невидимые».

Согласно сообщению Bloomberg, в качестве мер воздействия на Москвы Вашингтон рассматривает возможность высылки дипломатов РФ из США и ужесточение ограничительных мер. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже предупредил, что Москва ответит соответствующим образом на любые подобные недружественные шаги американской адимнистрации.

