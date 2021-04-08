США на этой неделе не намерены ужесточать антироссийские санкции
Власти Соединённых Штатов Америки не планируют до конца текущей неделе объявлять об ужесточении санкций против России. Об этом сообщила на встрече с журналистами пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
Она пояснила, что вашингтонская администрация пока не закончила изучение тех шагов Москвы, которые Вашингтон воспринимает в качестве недружественных. Этим заявлением Псаки фактически опровергла утверждение агентства Bloomberg о том, что данный обзор уже завершён Белым домом.
По словам пресс-секретаря, на завершение соответствующей работы с её начала требуется несколько недель. Дженнифер Псаки также отметила, что санкционные последствия для России могут быть «видимые и невидимые».
Согласно сообщению Bloomberg, в качестве мер воздействия на Москвы Вашингтон рассматривает возможность высылки дипломатов РФ из США и ужесточение ограничительных мер. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже предупредил, что Москва ответит соответствующим образом на любые подобные недружественные шаги американской адимнистрации.
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