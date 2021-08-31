США могут выделить Украине 60 млн долларов военной помощи

США обещают военную помощь в размере 60 миллионов долларов Украине накануне встречи лидеров стран Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом пишет Associated Press (AP).

"Пакет помощи Украине был необходим из-за значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы, а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня (в Донбассе) и других провокаций", - сообщает агентство.

При этом руководство США отметило, что укрепление российских позиций на границе с Украиной дало понять, что украинские ВС недостаточно подготовлены на случай "российского вторжения". В Штатах уверены, что Украина должна ликвидировать пробелы в своей военной подготовке, чтобы укрепить границы и увеличить усилия по "сдерживанию российской угрозы".

Встреча Зеленского и Байдена пройдет в Белом доме в среду 1 сентября. Ранее во вторник Зеленский провел встречу с министром энергетики США.

