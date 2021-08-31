США могут выделить Украине 60 млн долларов военной помощи
США обещают военную помощь в размере 60 миллионов долларов Украине накануне встречи лидеров стран Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом пишет Associated Press (AP).
"Пакет помощи Украине был необходим из-за значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы, а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня (в Донбассе) и других провокаций", - сообщает агентство.
При этом руководство США отметило, что укрепление российских позиций на границе с Украиной дало понять, что украинские ВС недостаточно подготовлены на случай "российского вторжения". В Штатах уверены, что Украина должна ликвидировать пробелы в своей военной подготовке, чтобы укрепить границы и увеличить усилия по "сдерживанию российской угрозы".
Встреча Зеленского и Байдена пройдет в Белом доме в среду 1 сентября. Ранее во вторник Зеленский провел встречу с министром энергетики США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+17 813 / сут.
Умерли
183 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 624 / сут.
- США могут выделить Украине 60 млн долларов военной помощи
- Зеленский призвал США и Германию сохранить украинский транзит газа
- Зеленский назвал российский газ грязным из-за «выбросов метана и шантажа»
- Минобороны США: Талибы не смогут воспользоваться оружием, оставленном в аэропорту Кабула
- Кабмин запретил госзакупки импортных компьютеров
- Захарова предложила переименовать Украину в «Укрусь»
- В Совфеде предложили ввести регулярные выплаты для компенсации инфляции
- «Политика и соцопросы»: Раскрыты причины отказа Словакии от «Спутника V»
- Пожарные сократили возгорание в мордовском заповеднике до 20 га
- Украинские власти хотят переименовать страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru