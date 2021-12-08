США могут присоединиться к «нормандскому формату»
Соединённые Штаты готовы участвовать в урегулировании ситуации на востоке Украины в рамках «нормандского формата». Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.
По словам исполняющего обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олега Красницкого, Москва выступает за подключение США к «нормандскому формату», поскольку они реально влияют на киевское руководство, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта.
Как уточнил дипломат, формат участия США в украинском урегулировании является «вопросом техники», так как Берлин и Париж сейчас, также не будут выступать против расширения «нормандского формата» за счет включения в процесс переговоров Соединённых Штатов.
Ранее, Песков сообщил, что Путин не планирует приглашать Байдена к «нормандскому формату».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Сразу три проекта ИРИ стали лауреатами Премии Рунета 2021
- Кабмин выделит на повышение зарплат бюджетников 12 млрд рублей
- СМИ: Власти примут решение о QR-кодах в зависимости от коллективного иммунитета
- Иммунолог развеял главный миф о штамме «Омикрон»
- Бывшая жена Потанина добивается половины его доли в «Норникеле»
- США могут присоединиться к «нормандскому формату»
- Банкир посоветовал экстренно избавляться от аннулированных карт и счетов
- Сообщивший 18 раз о ложном минировании аэропорта Хабаровска приговорен к пяти годам колонии
- В парламенте Турции депутаты подрались с оппозиционерами
- Переговоры Путина и премьера Греции Мицотакиса начались в Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru