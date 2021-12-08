США могут присоединиться к «нормандскому формату»

Соединённые Штаты готовы участвовать в урегулировании ситуации на востоке Украины в рамках «нормандского формата». Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

По словам исполняющего обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олега Красницкого, Москва выступает за подключение США к «нормандскому формату», поскольку они реально влияют на киевское руководство, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта.

Как уточнил дипломат, формат участия США в украинском урегулировании является «вопросом техники», так как Берлин и Париж сейчас, также не будут выступать против расширения «нормандского формата» за счет включения в процесс переговоров Соединённых Штатов.

Ранее, Песков сообщил, что Путин не планирует приглашать Байдена к «нормандскому формату».

