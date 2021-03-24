США и ФРГ сохранили разногласия по «Северному потоку - 2»
Разногласия США и Германии по “Северному потоку - 2” сохранились после встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, передает ТАСС. При этом эти разногласия не помешают сотрудничеству Германии и США, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
Госсекретарь назвал ФРГ одним из ближайших союзников США и заявил, что американская сторона прямо предупреждала Германию о санкциях, которые будут введены из-за строительства российского газопровода.
Блинкен добавил, что США будут внимательно следить за деятельностью по достройке и сертификации газопровода. Ранее 18 марта Госдепартамент заявил, что введет санкции в отношении фирм, которые участвуют в достройке “Северного потока - 2”. По данным Bloomberg, новые ограничения могут коснуться компании Nord Stream 2 AG.
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