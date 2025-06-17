Американский лидер Дональд Трамп вынужден договариваться со многими силами в США, которые просто втянут его в войну с Ираном, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.

«Трамп на выборах победил благодаря сильному общественному подъему в США. Эти сильные настроения диктуют одно – нужно решать внутренние проблемы, нужны экономические реформы. Трампу приходится идти на уступки внутри страны. Эта уступчивость может привести к тому, что США будут втянуты в конфликт с Ираном. Трамп этого не хочет, но его могут заставить, грубо говоря. Трамп хочет одно, но делать США могут совсем другое. Надо попытаться сделать так, чтобы Трамп понял, что эта война невыгодна ему и простым американцам. Он пытается заключить компромисс со всеми своими внутренними оппонентами», - объяснил он.

Если Иран официально объявит о наличии ядерного оружия, это поменяет расстановку сил в регионе, заявил иранский журналист Хаял Муаззин в пресс-центре НСН.

