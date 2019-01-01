Среди подписей шести кандидатов в МГД обнаружили 50 «мертвых душ»

До полусотни «мёртвых душ» выявили в подписных листах шести кандидатов в Московскую городскую уму. Об этом сообщил юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он рассказал, что вместе с волонтерами организовал выборочную ревизию 300 подписей, поданных за независимых претендентов на депутатское кресло.

Активисты проверяли имена подписавшихся в социальных сетях, кроме того, организовали обход квартир, чтобы установить, живёт ли там такой гражданин. В итоге, оказалось, что свыше ста человек значатся как «отсутствующие», не проживают в указанных квартирах, а 50 - значатся как мертвые.

Среди кандидатов, у которых были обнаружены «мертвецы», Ремесло назвал Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, а также Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.

Как отмечает АГН «Москва», Илья Ремесло обратился в избирательную комиссию, чтобы листы с несуществующими подписями были обнародованы. По словам юриста, это необходимо, чтобы оградить от неприятных последствий как сборщиков подписей, так и членов участковых избирательных комиссий. Как заметил Ремесло, они, по сути дела, стали заложниками истерики, которую устроили оппозиционные кандидаты.

