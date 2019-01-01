«Справедливая Россия» определилась с кандидатами в МГД

Московское отделение партии «Справедливая Россия» определило 44 человек, которых выдвинет кандидатами на выборах в Московскую городскую думу, передает «Интерфакс». Список сегодня утвердила конференция отделения.

Среди кандидатов - бывшая помощница главного редактора «Эха Москвы», 27-летняя журналистка Леся Рябцева. Она будет баллотироваться по 36-му округу.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

«Справедливая Россия» - левоцентристская оппозиционная партия в России, декларирующая идеологию социал-демократии и модернизированного социализма.

