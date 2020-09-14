Спикер Заксобрания Новосибирской области прокомментировал итоги выборов

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив заявил о росте влияния регионального парламента.



По итогам обработки 98% протоколов «Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Новосибирской области, набирая 38% голосов. По данным облизбиркома, КПРФ - 16,66%, ЛДПР - 13,6%, партия «Новые люди» - 6,9%, «Справедливая Россия» - 6%.



«Хочу отметить, что конкуренция на этих выборах колоссальная. Очень колоссальная. Это говорит о росте влияния Законодательного собрания, реальной роли депутатов в развитии области. Если бы этого не было, то и не было бы такой конкуренции. Конкуренция в большей степени честная», - сказал Шимкив.



Он назвал нормальным и естественным приход в региональный парламент новых депутатов. «Все созывы на протяжении двадцати лет у нас 25-30 человек всегда менялись. В этот примерно также. В Законодательном собрании появятся новые лица. Какие тут опасения? Да никаких опасений! Я разве похож на того, кто боится? Я думаю, что наоборот работать будет еще интересней, конструктивней. Заходит молодежь – это нормальный процесс. И я абсолютно уверен, что они точно также будут работать, как и каждый депутат, на развитие области, города», - подчеркнул спикер.



Шимкив также отметил, что благодарен всем, кто работал в составе регионального парламента. «Шестой созыв, я думаю, запомнится надолго: было очень много резонансных решений. И самое главное, что придали совсем другой статус Законодательному собранию, каждому депутату, каждой фракции. Надеюсь, что в седьмом созыве эту планку удержим», - добавил он.



О предстоящих изменениях в структуре регионального парламента, анонсированных некоторыми депутатами, Шимкив распространяться не стал. «Посмотрим. Я никогда не был сторонником увеличения количества комитетов, потому что, когда слишком много комитетов, гораздо сложнее принимать решения: меньше количество депутатов в комитетах. Это вопрос президиума, вопрос фракций… За ближайшие десять дней решение будет принято», - рассказал спикер. Датой первой сессии седьмого созыва Шимкив назвал 24 сентября.



Он также высказал благодарность жителям региона, принявшим участие в голосовании. «Хочу сказать огромное спасибо нашим избирателям, тем людям, которые пришли на участки, независимо от партийной принадлежности высказали своё мнение», - отметил Шимкив.

