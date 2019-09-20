В администрации США заявили, что Украина оккупировала часть России

Представитель Белого дома заявил журналистам, что Украина оккупировала часть территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как позже выяснялось, спикер оговорился, рассказывая о том, какие вопросы Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским.

Отмечается, что журналисты уточнили у спикера, что он имел в виду под оккупацией. Политик ответил, что США не признают Крым российской территорией, а также что Дональд Трамп обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским необходимость соблюдения Россией минских соглашений всеми сторонами.

Ранее стало известно, что будут обсуждать Зеленский и Трамп на переговорах в Нью-Йорке 25 сентября.

