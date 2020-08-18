СПЧ попросил Google объяснить блокировку YouTube-каналов российских СМИ

Председатель президентского Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в американский офис Google с просьбой объяснить причины блокировок каналов российских СМИ на видеохостинге YouTube, который принадлежит корпорации. Об этом сообщается на сайте СПЧ во вторник, 18 августа.

В Совете отмечают, что общественность видит в таких действиях администрации сервиса попытки повлиять на свободу слова и признаки цензуры. Отмечается, что в последние годы администраторы YouTube поместили в чёрный список порядка 200 русскоязычных каналов. В нарушение правил самого видеохостинга блокировка происходит без предварительных предупреждений.

Администрация YouTube так и не объяснила пострадавшим СМИ, что именно они нарушили, говорится в тексте заявления СПЧ.

Блокировке подверглись, в частности, YouTube-аккаунты телеканалов «Царьград» и «Крым 24», информационных агентств Anna News и News Front.

