СПЧ попросил Google объяснить блокировку YouTube-каналов российских СМИ
Председатель президентского Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в американский офис Google с просьбой объяснить причины блокировок каналов российских СМИ на видеохостинге YouTube, который принадлежит корпорации. Об этом сообщается на сайте СПЧ во вторник, 18 августа.
В Совете отмечают, что общественность видит в таких действиях администрации сервиса попытки повлиять на свободу слова и признаки цензуры. Отмечается, что в последние годы администраторы YouTube поместили в чёрный список порядка 200 русскоязычных каналов. В нарушение правил самого видеохостинга блокировка происходит без предварительных предупреждений.
Администрация YouTube так и не объяснила пострадавшим СМИ, что именно они нарушили, говорится в тексте заявления СПЧ.
Блокировке подверглись, в частности, YouTube-аккаунты телеканалов «Царьград» и «Крым 24», информационных агентств Anna News и News Front.
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