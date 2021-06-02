Совфед РФ запретил участвовать в выборах причастным к экстремизму
Совет Федерации РФ одобрил законопроект, который запрещает участвовать в выборах всех уровней гражданам, которые причастны к деятельности экстремистских организаций, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Документ запрещает в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации террористических и экстремистских организаций избираться руководителям и учредителям таких сообществ. Для членов подобных групп и граждан, связанных с их деятельностью, запрет будет действовать в течение трёх лет.
Согласно законопроекту, причастностью к экстремистским организациям будут считаться заявления (в том числе в интернете) в поддержку организации или отдельного её мероприятия, перечисление денежных средств а также прочая помощь, например, имущественная или организационно-методическая. Устанавливать причастность будет суд.
Отмечается, что новые нормы не затронут те выборы, которые были назначены до их вступления в силу, а также не коснутся граждан, которые не могли знать об экстремистской деятельности организации, и тех, чья помощь такой организации не была связана с экстремизмом.
Ранее депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров предложил запретить НКО и СМИ, признанным иностранными агентами, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний, сообщает RT.
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