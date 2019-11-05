Совфед ответил Украине на требование вернуть задержанные в Крыму корабли

В Совете Федерации ответили на призыв Украины вернуть корабли, которые были задержаны в Керченском проливе, пишут Известия. Сообщается, что Киев сможет рассчитывать на такое развитие событий в случае, если признает свою провокацию. С таким заявлением выступил член Совета Федерации России от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков.

Сенатор пояснил, что Москва воспринимает произошедший в прошлом году инцидент, как преступление украинских военнослужащих. Поэтому украинские корабли были задержаны в качестве вещественных доказательств, пишет Life.ru. Помимо этого, Цеков добавил, что должно было пройти серьезное судебное разбирательство.

РЕН ТВ напоминает, что 25 ноября прошлого года три корабля военно-морских Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Судa не реaгировaли нa требовaния погрaнслужбы ФСБ остaновиться, в итоге российским военным пришлось применить силу для их остaновки. В результaте провокaции и корaбли, и 24 морякa были зaдержaны, возбуждено уголовное дело.

Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в беседе с НСН отметил политизированность заявлений официальных представителей Украины по поводу нахождения кораблей страны в России. Дипломат предположил наличие скрытого умысла в обвинениях украинских дипломатов своих коллег в России.

