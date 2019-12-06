Совфед лишили новогоднего корпоратива за счет бюджета

Верхняя палата российского парламента не будет отмечать корпоратив в преддверии Нового года за счет бюджетных средств. Об этом сообщает АГН Москва, ссылаясь на председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

Как объяснил председатель, корпоративы в крупных коммерческих структурах оплачиваются за счет акционеров. Члены Совфеда, по его словам, будут праздновать с коллегами за счет собственных средств.

Сенатор также рассказал о планах сенаторов на Новый год. По его словам, многие его коллеги встретят 2020 год в кругу семьи. Ранее о намерении провести новогодний корпоратив за счет самих депутатов заявили и в Госдуме.

