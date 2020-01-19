Советника Трампа по России отстранили от работы

Cтаршего директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности Белого дома Эндрю Пика отстранили от работы, пишет Bloomberg. Сам политик, а также представитель СНБ от комментариев отказались.

Информацию со ссылкой на собственные источники также подтверждает издание Axios. По его данным, Пика отправили в административный отпуск на время расследования, которое в отношении него было начато ранее.