Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за «российских кибератак»

Советник действующего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свою рабочую поездку в Европу, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

Политик вернулся в Вашингтон из-за кибератак, которые, как предполагается, совершили российские хакеры. О'Брайен проведет заседания Совета, а также созовет межведомственную встречу на высоком уровне.

Россию заподозрили в хакерской атаке на системы безопасности США

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило о том, что группировка хакеров при поддержке правительства иностранного государства получила доступ к системе Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. По данным Washington Post, к взлому причастны российские хакеры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения США в причастности российских хакеров к компьютерным атакам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыСША
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