Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за «российских кибератак»
Советник действующего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свою рабочую поездку в Европу, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
Политик вернулся в Вашингтон из-за кибератак, которые, как предполагается, совершили российские хакеры. О'Брайен проведет заседания Совета, а также созовет межведомственную встречу на высоком уровне.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило о том, что группировка хакеров при поддержке правительства иностранного государства получила доступ к системе Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. По данным Washington Post, к взлому причастны российские хакеры.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения США в причастности российских хакеров к компьютерным атакам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Количество мигрантов в России из-за коронавируса снизилось в два раза
- Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за «российских кибератак»
- С 1 января долги по ЖКХ коммунальщики начнут взыскивать в полном объеме
- Составлен прогноз погоды на вторую половину декабря
- Цены на масло и сахар будут зафиксированы в пределах Урала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru