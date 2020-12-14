Россию заподозрили в хакерской атаке на системы безопасности США
14 декабря 202021:48
Широко используемое программное обеспечение, производимое компанией SolarWinds, было взломано, предположительно, со стороны России. Об этом сообщает Reuters.
По данным Reuters, в число клиентов SolarWinds входят вооруженные силы США, сотни крупнейших компаний, ведущие аудиторские фирмы.
«Учитывая, что потенциальными целями могут быть американские военные и министерство финансов, это еще одна серьезная головная боль для избранного президента Джо Байдена», - пишет агентство.
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14 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru