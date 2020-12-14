Россию заподозрили в хакерской атаке на системы безопасности США

Широко используемое программное обеспечение, производимое компанией SolarWinds, было взломано, предположительно, со стороны России. Об этом сообщает Reuters.

По данным Reuters, в число клиентов SolarWinds входят вооруженные силы США, сотни крупнейших компаний, ведущие аудиторские фирмы.

«Учитывая, что потенциальными целями могут быть американские военные и министерство финансов, это еще одна серьезная головная боль для избранного президента Джо Байдена», - пишет агентство.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:СШАХакеры
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