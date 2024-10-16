Советник Токаева: Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС

Казахстан в обозримом будущем воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС. Об этом заявил советник - пресс-секретарь главы республики Берик Уали в интервью порталу Tengrinews.

Как отметил представитель президента, Казахстан «с интересом наблюдает за эволюцией» объединения. В адрес президента республики Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении страны в БРИКС, они «внимательно рассматриваются» и анализируются казахстанскими ведомствами с точки зрения национальных интересов.

«Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития... объединения», — указал Уали.

Пресс-секретарь добавил, что Токаев высказывается в пользу ООН как «безальтернативной организации», в которой следует обсуждать все актуальные международные вопросы.

Между тем Куба подала заявку о присоединении к БРИКС в качестве государства-партнера, пишет «Свободная пресса».

