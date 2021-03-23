Совет ООН по правам человека призвал отказаться от давления односторонними санкциями
Совет ООН по правам человека (СПЧ) на своей 46-й сессии в Женеве призвал государства прекратить принятие односторонних санкций и осудил их использование в качестве средства политического и экономического давления. Об этом пишет ТАСС.
За принятие резолюции проголосовали 30 стран, включая Россию и Китай. При этом ряд государств ЕС, Великобритания и Украины выступили против, но не получили большинство голосов.
Резолюция СПЧ призывает отказаться от санкций в качестве средств давления, которые «используются некоторыми державами», так как они противоречат международным принципам, регулирующим мирные отношения между государствами.
СПЧ также высказался за создание в рамках ООН механизма для правовой защиты государств, в отношении которых в одностороннем порядке были приняты санкции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 457 / сут.
Умерли
95 818+427 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 860 / сут.
- Совет ООН по правам человека призвал отказаться от давления односторонними санкциями
- Евросоюз планирует применить к AstraZeneca юридические меры за задержку вакцин
- Суд отправил экс-сенатора Шпигеля в СИЗО
- СК РФ проверит высказывания скопинского маньяка в СМИ
- Путин сделал прививку от COVID
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru