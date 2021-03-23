Совет ООН по правам человека призвал отказаться от давления односторонними санкциями

Совет ООН по правам человека (СПЧ) на своей 46-й сессии в Женеве призвал государства прекратить принятие односторонних санкций и осудил их использование в качестве средства политического и экономического давления. Об этом пишет ТАСС.

За принятие резолюции проголосовали 30 стран, включая Россию и Китай. При этом ряд государств ЕС, Великобритания и Украины выступили против, но не получили большинство голосов.

Резолюция СПЧ призывает отказаться от санкций в качестве средств давления, которые «используются некоторыми державами», так как они противоречат международным принципам, регулирующим мирные отношения между государствами.

Афганистан, Конго и Украина вошли в Совет по правам человека ООН

СПЧ также высказался за создание в рамках ООН механизма для правовой защиты государств, в отношении которых в одностороннем порядке были приняты санкции.




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ФОТО: РИА Новости
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