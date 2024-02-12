Совет ЕС утвердил использование прибыли от замороженных активов РФ для Украины
Совет Евросоюза принял решение об использовании прибыли от заблокированных активов Центробанка России для Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Совет утвердил решение о хранении прибыли для их дальнейшего использования в интересах Киева.
Отмечается, что депозитарии ЕС должны хранить эти средства на отдельных счетах. Использовать доходы по своему усмотрению они не смогут.
Ранее Совет Федерации попросил Министерство финансов разработать законопроект об ответных мерах в случае использования Западом замороженных активов РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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