Нидерланды заморозили активы России на более 660 миллионов евро
8 февраля 202413:52
Замороженные активы физических и юридических лиц из России на общую сумму более 660 миллионов евро сейчас заморожены в Нидерландах. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол Владимир Тарабрин.
Он отметил стремление Амстердама быть на передовой в вопросе антироссийских инициатив Евросоюза.
«Это относится в том числе и к усилиям по контролю за соблюдением односторонних ограничительных мер против нашей страны. По состоянию на 11 января здесь заморожены финансовые активы физических и юридических лиц на сумму свыше 660 миллионов евро», - сказал Тарабрин.
Накануне Совет Федерации поручил Минфину разработать меры на случай использования Западом замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru