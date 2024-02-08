Нидерланды заморозили активы России на более 660 миллионов евро

Замороженные активы физических и юридических лиц из России на общую сумму более 660 миллионов евро сейчас заморожены в Нидерландах. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол Владимир Тарабрин.

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Он отметил стремление Амстердама быть на передовой в вопросе антироссийских инициатив Евросоюза.

«Это относится в том числе и к усилиям по контролю за соблюдением односторонних ограничительных мер против нашей страны. По состоянию на 11 января здесь заморожены финансовые активы физических и юридических лиц на сумму свыше 660 миллионов евро», - сказал Тарабрин.

Накануне Совет Федерации поручил Минфину разработать меры на случай использования Западом замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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