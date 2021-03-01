Совет безопасности Армении призвал президента уволить главу Генштаба

Совет безопасности Армении осудил попытки вовлечь вооружённые силы республики в политические процессы, сообщает пресс-служба Совбеза.

В заявлении говорится, что Совбез определяет основные направления оборонной политики страны, и что главу Генштаба ВС, согласно закону, назначает или освобождает от должности глава правительства.

Совбез призвал президента Армении удовлетворить ходатайство премьер-министра об увольнении начальника Генштаба и подписать соответствующий указ.

Ранее представители оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ворвались в правительственное здание в центре Еревана, сообщает RT.

Пашинян направил в администрацию президента Армении Армена Сакркисяна предложение об отставке главы Генштаба республики Оника Гаспаряна, который призвал премьера покинуть свой пост. Глава правительства назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трёхстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.

