Совбез РФ обсудил конавирус и ситуацию в Идлибе

Совет безопасности России обсудил сегодня ситуацию с коронавирусом и обострение обстановки в сирийской провинции Идлиб. Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза провел Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На совещании, в частности, отмечалось, что за пределами Китая случаи заражения Kovid-19 выявлены уже в 24 странах, включая Россию. Согласно последней открытой статистике, в КНР умерли от пневмонии, вызываемой вирусом, 1380 человек, почти 64 тысяч заражены, сообщает «МИР 24». При этом, излечились уже около 7 тысяч.

Кроме того, постоянные члены Совбеза РФ обменялись мнениями в связи с напряженной обстановкой вокруг Идлиба, где в начале февраля начались серьезные боевые столкновения между турецкими военными и правительственной армией Сирии.

Дмитрий Песков выразил уверенность, что Анкара защитит российского посла и других граждан РФ в связи с угрозами, которые поступили в адрес главы дипмиссии в Турции Алексея Ерхова.

Охрана российского посольства уже усилена, отмечает Газета.ру. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Москва и Анкара продолжают сотрудничать на фоне обострения военного кризиса в сирийском Идлибе.

