Совбез Армении анонсировал встречу Алиева и Пашиняна в Испании

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил о предстоящей встрече премьер-министра страны Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет РИА Новости.

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Встреча пройдет 5 октября в испанском городе Гранада. Других подробностей Григорян не озвучил.

Секретарь Совбеза Армении 26 сентября проведет переговоры с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Встреча состоится в Брюсселе.

Пашинян в воскресном обращении к нации заявил о необходимости изменить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении. Глава правительства выразил сомнение в целесообразности ориентации на одного союзника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:АзербайджанНикол ПашинянАрмения

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