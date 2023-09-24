Совбез Армении анонсировал встречу Алиева и Пашиняна в Испании
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил о предстоящей встрече премьер-министра страны Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет РИА Новости.
Встреча пройдет 5 октября в испанском городе Гранада. Других подробностей Григорян не озвучил.
Секретарь Совбеза Армении 26 сентября проведет переговоры с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Встреча состоится в Брюсселе.
Пашинян в воскресном обращении к нации заявил о необходимости изменить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении. Глава правительства выразил сомнение в целесообразности ориентации на одного союзника, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru