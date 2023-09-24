Совбез Армении анонсировал встречу Алиева и Пашиняна в Испании

Встреча пройдет 5 октября в испанском городе Гранада. Других подробностей Григорян не озвучил.

Секретарь Совбеза Армении 26 сентября проведет переговоры с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Встреча состоится в Брюсселе.

Пашинян в воскресном обращении к нации заявил о необходимости изменить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении. Глава правительства выразил сомнение в целесообразности ориентации на одного союзника, передает «Радиоточка НСН».

