Сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге уедут из России до 19 мая
Вслед за генконсулом США в Екатеринбурге дипмиссию покидают и остальные сотрудники.
По данным источников «Интерфакса», они уедут из России в течение понедельника-вторника, а к 19 мая этот процесс будет завершен.
Ранее в понедельник в соцсетях было опубликовано прощальное обращение генконсула США в Екатеринбурге Эми Сторроу, в котором она подтвердила, что покинула Урал.
Сторроу отметила, что у американцев и россиян много общего, а также добавила, что жители Урала полны творчества и энергии. «Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами», - подчеркнула генконсул.
Ранее в Госдепе США заявили, что консульство в Екатеринбурге не выдает визы и не обслуживает американских граждан, отмечал RT.
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