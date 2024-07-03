Сотрудника посольства Румынии в Москве вышлют из России

Посол Румынии Кристиан Истрате был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника румынского диппредставительства.

Власти Румынии объявили российского дипломата персоной нон грата

Как говорится в заявлении российского ведомства, решение было принято в ответ на высылку дипломата посольства РФ в Бухаресте.

«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства РФ в Бухаресте», - указали в МИД РФ.

Власти РФ признали двух латвийских дипломатов персонами нон грата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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