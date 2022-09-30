Сотрудник может получить бронь от компании, если устроился после мобилизации
30 сентября 202219:43
Сотрудник, устроившийся в компанию после объявления мобилизации, может получить бронь. Соответствующие разъяснения представлены на портале «Объясняем.рф».
Отмечается, что дата выхода на работу значения не имеет.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru