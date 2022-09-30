Сотрудник может получить бронь от компании, если устроился после мобилизации

Сотрудник, устроившийся в компанию после объявления мобилизации, может получить бронь. Соответствующие разъяснения представлены на портале «Объясняем.рф».

Отмечается, что дата выхода на работу значения не имеет.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.





