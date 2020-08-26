Состав Госсовета предложили расширить

В соответствии с новым законопроектом состав Госсовета РФ может быть расширен, рассказал в среду глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, в нём останутся спикеры обеих палат Федерального Собрания, премьер-министр и губернаторы. К ним могут добавиться председатель Счётной палаты и генеральный прокурор, отметил Крашенинников.

Депутат при этом подчеркнул, что пока вопрос расширения Госсовет находится в проектной стадии: текст законопроекта обсуждается, возможны разные варианты.

