Соловьёв назвал ошибку Пашиняна, которая привела к протестам

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что народ Армении испытывает глубокую боль и разочарование после проигрыша войны в Нагорном Карабахе, сообщает Ura.ru.

По его мнению, для армян, недовольных политикой премьер-министра Никола Пашиняна, «последней каплей» стали заявления о купленных у России ракетных комплексов «Искандер», которые, по словам главы правительства, «подвели армянских военных».

«Войну проиграл, на важные вопросы не отвечает. У людей кровоточащая рана. И когда на фоне всенародного горя человек заявил, что во всем вдруг оказались виноваты российские «Искандеры», это уже стало последней каплей», - добавил Соловьев.

Ранее Пашинян в интервью армянскому изданию 1in.am заявил, что ракетные комплексы «Искандер» не пригодны для использования, и во время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе пущенные ракеты не всегда взрывались.

После этого первый замглавы Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян был отстранен от должности, якобы за то, что назвал подобные утверждения Пашиняна «несерьезными" и "невозможными», пишет Yerevan.Today.

Затем глава Генштаба ВС Армении Гаспарян призвал премьер-министра уйти в отставку. Пашинян, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.

