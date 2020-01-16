Сохранять стройность и единство. Президент объяснил, как изменять Конституцию

Первое совещание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию намечено на 17 января. Группа в составе 75 человек – политиков, общественных деятелей, представителей науки, культуры, искусства, спорта – была образована в среду распоряжением президента Владимира Путина после его выступления с посланием Федеральному собранию, в котором он предложил целый пакет поправок к Основному закону. В четверг глава государства встречался с участниками рабочей группы и разъяснил детали своих инициатив, а также задачи, стоящие перед собеседниками.

Поправки в Конституцию не затронут ее фундаментальных основ, они призваны обеспечить развитие России как правового и социального государства при укреплении роли партий, регионов и гражданского общества, - заявил президент. «На голосование должны быть вынесены отточенные и по смыслу, и по форме правовые формулировки», - добавил президент. Он отметил, что эта работа требует выверенности каждой буквы и даже запятой. Действовать следует, сохраняя «стройность Конституции, единство ее правовой ткани», исходя из того, что «Конституция - это документ прямого действия, и все новации призваны укреплять и развивать ее потенциал», - сказал Путин.

Поправки к Основному закону, предложенные президентом, во многом меняют баланс сил между ветвями власти. Напомним, Владимир Путин предложил, в частности, расширить полномочия Госдумы, дав ей право утверждать кандидатуру премьер-министра. Нижней палате парламента также могут поручить утверждать кандидатуры всех вице-премьеров и министров, при этом президент не сможет их отклонить. Сейчас Госдума только согласует кандидатуру премьера, а назначает его президент. Руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров президент предлагает назначать только по итогам консультаций с Советом Федерации. Право увольнения министров и главы правительства остается за президентом – он сможет это сделать в связи с утратой доверия или за неисполнение обязанностей. Президент также предложил внести в Конституцию новые требования к представителям высших органов власти. Так, члены Госдумы и Совета Федерации, федеральные министры и судьи, по мысли президента, не могут иметь иностранное гражданство, а также любой другой документ, который позволяет проживать постоянно на территории другого государства. А кандидат на пост президента должен постоянно проживать на территории страны не менее 25 лет и не иметь вида на жительство в другом государстве когда-либо ранее. Кроме того, Путин считает необходимым закрепить статус Госсовета и приоритет Конституции над международными договорами и законами.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, предложенным президентом, планируется провести до 1 мая 2020 года, - сообщил ТАСС источник в Совете Федерации. Сейчас, по этим данным, разрабатывается порядок проведения голосования. Законопроекты, связанные с поправками, скорее всего, будут внесены в Госдуму уже в феврале-марте.

