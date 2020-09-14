Сочинский кредит Минску, Навальный встал с постели, Пашаев без Ефремова

НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня



Россия выполнит все взятые на себя обязательства перед Белоруссией, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности.

С таким заявлением выступил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи. В Москве рассматривают Белоруссию как ближайшего союзника, - продолжил Путин. И заверил своего гостя, что Белоруссия получит госкредит на полтора миллиарда долларов.

Работу над конституционной реформой, начатую в Белоруссии после месяца антипрезидентских выступлений протеста, он назвал «логичной и своевременной», не преминув добавить, что «опыт политической работы» Александра Лукашенко позволит Белоруссии «выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, создаст условия для дальнейшего развития».

Ответные слова благодарности Александра Лукашенко были адресованы и лично Путину – за то, что он поступил порядочно по отношению к ситуации в республике, и тем россиянам, кто поддержал белорусов «в это поствыборное время».


Значительное улучшение состояния здоровья Алексея Навального констатировали врачи берлинской клиники Charite.

ФОТО: РИА Новости

Он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. «Он уже может ненадолго вставать с больничной койки и все лучше двигается», - сказано в сообщении клиники, где с 22 августа остается Алексей Навальный, по утверждению немецкой стороны, отравленный нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Его в состоянии комы экстренно госпитализировали в Омске и два дня спустя спецрейсом перевезли в Берлин. Вскоре после этого власти Германии заявили о его отравлении веществом из группы «Новичок».

Во вторник, 15 сентября, в Берлин должен был прибыть министр иностранных дел России. Эта поездка была согласована задолго до инцидента с Алексеем Навальным: Сергей Лавров намеревался принять участие в мероприятиях «перекрестного» года научно-образовательных партнёрств. Но не примет: «германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике» его немецкого коллеги, говорится в сообщении российского МИДа.


В деле Михаила Ефремова нет ни одного прямого доказательства его вины.

ФОТО: НСН

С таким утверждением выступил в пресс-центре НСН защищавший актера на недавнем судебном процессе Эльман Пашаев. Приговор Ефремову его адвокат считает неправосудным. А в том, что Ефремову дали восемь лет колонии общего режима, виноват ни кто иной, как адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Если бы не он, то родственники погибшего получили бы компенсации, а Ефремов - условный срок, сказал Эльман Пашаев.

Он полагает, что апелляционная инстанция уменьшит срок лишения свободы на год-полтора. А вот если дело дойдет до Верховного суда, то он и вовсе отменит приговор:

«Сколько там нарушений, вы себе не представляете», - пояснил Пашаев.

Но признал, что обжалование пройдет уже без его участия – действие их с Ефремовым соглашения уже закончилось.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Эльман ПашаевАлексей НавальныйАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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