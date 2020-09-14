Сочинский кредит Минску, Навальный встал с постели, Пашаев без Ефремова
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Россия выполнит все взятые на себя обязательства перед Белоруссией, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности.
С таким заявлением выступил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи. В Москве рассматривают Белоруссию как ближайшего союзника, - продолжил Путин. И заверил своего гостя, что Белоруссия получит госкредит на полтора миллиарда долларов.
Работу над конституционной реформой, начатую в Белоруссии после месяца антипрезидентских выступлений протеста, он назвал «логичной и своевременной», не преминув добавить, что «опыт политической работы» Александра Лукашенко позволит Белоруссии «выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, создаст условия для дальнейшего развития».
Ответные слова благодарности Александра Лукашенко были адресованы и лично Путину – за то, что он поступил порядочно по отношению к ситуации в республике, и тем россиянам, кто поддержал белорусов «в это поствыборное время».
Значительное улучшение состояния здоровья Алексея Навального констатировали врачи берлинской клиники Charite.
Он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. «Он уже может ненадолго вставать с больничной койки и все лучше двигается», - сказано в сообщении клиники, где с 22 августа остается Алексей Навальный, по утверждению немецкой стороны, отравленный нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Его в состоянии комы экстренно госпитализировали в Омске и два дня спустя спецрейсом перевезли в Берлин. Вскоре после этого власти Германии заявили о его отравлении веществом из группы «Новичок».
Во вторник, 15 сентября, в Берлин должен был прибыть министр иностранных дел России. Эта поездка была согласована задолго до инцидента с Алексеем Навальным: Сергей Лавров намеревался принять участие в мероприятиях «перекрестного» года научно-образовательных партнёрств. Но не примет: «германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике» его немецкого коллеги, говорится в сообщении российского МИДа.
В деле Михаила Ефремова нет ни одного прямого доказательства его вины.
С таким утверждением выступил в пресс-центре НСН защищавший актера на недавнем судебном процессе Эльман Пашаев. Приговор Ефремову его адвокат считает неправосудным. А в том, что Ефремову дали восемь лет колонии общего режима, виноват ни кто иной, как адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Если бы не он, то родственники погибшего получили бы компенсации, а Ефремов - условный срок, сказал Эльман Пашаев.
Он полагает, что апелляционная инстанция уменьшит срок лишения свободы на год-полтора. А вот если дело дойдет до Верховного суда, то он и вовсе отменит приговор:
«Сколько там нарушений, вы себе не представляете», - пояснил Пашаев.
Но признал, что обжалование пройдет уже без его участия – действие их с Ефремовым соглашения уже закончилось.
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