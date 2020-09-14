Сочинский кредит Минску, Навальный встал с постели, Пашаев без Ефремова

Россия выполнит все взятые на себя обязательства перед Белоруссией, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности.

С таким заявлением выступил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи. В Москве рассматривают Белоруссию как ближайшего союзника, - продолжил Путин. И заверил своего гостя, что Белоруссия получит госкредит на полтора миллиарда долларов.

Работу над конституционной реформой, начатую в Белоруссии после месяца антипрезидентских выступлений протеста, он назвал «логичной и своевременной», не преминув добавить, что «опыт политической работы» Александра Лукашенко позволит Белоруссии «выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, создаст условия для дальнейшего развития».

Ответные слова благодарности Александра Лукашенко были адресованы и лично Путину – за то, что он поступил порядочно по отношению к ситуации в республике, и тем россиянам, кто поддержал белорусов «в это поствыборное время».





Значительное улучшение состояния здоровья Алексея Навального констатировали врачи берлинской клиники Charite.