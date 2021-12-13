«Сочи» разгромил «Спартак» в матче РПЛ
13 декабря 202121:17
ФК «Сочи» обыграл московский «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.
Обиднейшее поражение в Сочи.#СочиСпартак pic.twitter.com/Wt86hryUkf— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 13, 2021
Счет игры закончился со счетом 3:0 в пользу «Сочи».
В составе сочинцев отличились Кристиан Нобоа (28-я минута), Ивелин Попов (89-я) и Артур Юсупов (90+6).
В турнирной таблице «Сочи» занимает третье место (31 очко), «Спартак» - на девятой строчке (23 балла).
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13 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru