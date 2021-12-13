«Сочи» разгромил «Спартак» в матче РПЛ

ФК «Сочи» обыграл московский «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Счет игры закончился со счетом 3:0 в пользу «Сочи».

В составе сочинцев отличились Кристиан Нобоа (28-я минута), Ивелин Попов (89-я) и Артур Юсупов (90+6).

В турнирной таблице «Сочи» занимает третье место (31 очко), «Спартак» - на девятой строчке (23 балла).

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:СочиФК "Спартак"
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