Собянин впервые представил своей ежегодный отчет в формате публичной телетрансляции
Мэр Москвы Сергей Собянин начал выступление перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о деятельности правительства столицы.
Градоначальник впервые представляет отчет в формате публичной телетрансляции. Как отметил Собянин в ходе выступления, следует представить итоги работы за минувший год, однако правильнее будет говорить о пережитом и пройденных испытаниях «за последние годы».
Мэр столицы напомнил, что и вся Россия, и Москва преодолели много трудностей: два года борьбы с пандемией коронавируса, второй год специальной военной операции и экономической блокады со стороны НАТО.
«И все это время во главе с президентом мы были на острие этой борьбы», – указал Собянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru