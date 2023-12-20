Собянин впервые представил своей ежегодный отчет в формате публичной телетрансляции

Мэр Москвы Сергей Собянин начал выступление перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о деятельности правительства столицы.

Градоначальник впервые представляет отчет в формате публичной телетрансляции. Как отметил Собянин в ходе выступления, следует представить итоги работы за минувший год, однако правильнее будет говорить о пережитом и пройденных испытаниях «за последние годы».

Мэр столицы напомнил, что и вся Россия, и Москва преодолели много трудностей: два года борьбы с пандемией коронавируса, второй год специальной военной операции и экономической блокады со стороны НАТО.

«И все это время во главе с президентом мы были на острие этой борьбы», – указал Собянин.

